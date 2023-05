Pokémon HOME: nuova data di uscita per l'update 3.0, aggiunge il collegamento a Scarlatto e Violetto

È stata annunciata una nuova data di uscita, si spera definitiva, dell'update 3.0.0 di Pokémon HOME che sarà disponibile a partire da martedì 30 maggio 2023. Si tratta di un aggiornamento piuttosto atteso dai giocatori, dato che introduce il collegamento ai giochi di nona generazione Pokémon Scarlatto e Violetto.

In origine la patch era in programma per il 24 maggio, tuttavia The Pokémon Company ha rettificato l'annuncio affermando di aver svelato questa data per errore e di aver "messo carro davanti al Mundsale". Fortunatamente quindi la nuova data di pubblicazione dell'aggiornamento non è poi così lontana.

Come accennato in apertura, l'update 3.0.0 di Pokémon HOME e una volta installato potrete spostare liberamente le vostre creature dall'applicazione ai giochi in vostro possesso, e viceversa, inclusi Pokémon Scarlatto e Violetto, Leggende Arceus, Spada e Scudo, Let's GO Eevee e Pikachu, Diamante Lucente e Perla Splendente, Pokémon GO e Banca Pokémon, a patto che le creature trasferite siano incluse nel Pokédex del gioco di destinazione.

Confermato anche il regalo per festeggiare il lancio dell'aggiornamento. La prima volta che trasferirete un qualsiasi Pokémon da Scarlatto e Violetto a HOME riceverete in regalo un Sprigatito, un Quaxly e un Fuecoco (ovvero gli starter di nona generazione) con abilità speciali, che potrete riscattare tramite la funzione Dono Segreto dalla versione mobile di Pokémon HOME.