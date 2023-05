Pokémon HOME: update 3.0 per Scarlatto e Violetto rinviato, è stato annunciato per sbaglio

The Pokémon Company ha comunicato che l'update 3.0 di Pokémon HOME che avrebbe dovuto integrare il collegamento con Pokémon Scarlatto e Violetto non uscirà il 24 maggio come annunciato in precedenza.

La compagnia afferma che l'annuncio in questione è stato fatto per sbaglio e di aver "messo il carro davanti al Mudsdale" (un gioco di parole derivato dal detto "mettere il carro davanti ai buoi"). Al momento non è stata indicata una nuova data di uscita dell'atteso aggiornamento di Pokémon HOME, ma in ogni caso arriverà "presto".

Data di uscita a parte, i dettagli precedentemente apparsi sul portale ufficiale della serie rimangono comunque validi. L'update 3.0 di Pokémon HOME permetterà il collegamento a Pokémon Scarlatto e Violetto, oltre che a Leggende Arceus, Spada e Scudo, Let's GO Eevee e Pikachu, Diamante Lucente e Perla Splendente, Pokémon GO e Banca Pokémon.

Inoltre, quando l'update sarà disponibile i giocatori di Scarlatto e Violetto riceveranno in regalo uno Sprigatito, un Fuecoco e un Quaxly con abilità speciali tramite Dono Segreto nella versione mobile di Pokémon HOME.