Gran Turismo 7: la patch 1.34 con tre auto gratis è in arrivo su PS5 e PS4

La prossima settimana Polyphony Digital lancerà la patch 1.34 di Gran Turismo 7 per PS5 e PS4 che aggiungerà 3 auto gratis per tutti i giocatori. La notizia arriva direttamente dal boss dello studio, Kazunori Yamauchi.

Come da tradizione Yamauchi non ha svelato di preciso quali saranno i tre nuovi bolidi del gioco ma ha condiviso un'immagine teaser che mostra le loro silhouette, lasciando quindi ai giocatori il compito di dedurre di che modelli si trattano.

Chi scrive non è un appassionato di automotive, quindi ci affidiamo alle ipotesi lanciate dal portale GTPlanet, secondo cui le vetture in questione saranno la Ford Maverick 1971 della Greening Auto Company (l'auto di fronte), l'Alfa Romeo Giulia Sprint GTA (quella in fondo) e infine la Nissan Skyline R32.

Oltre ai nuovi veicoli, la patch 1.34 di Gran Turismo 7 potrebbe includere anche altre novità, come circuiti e competizioni, e la classica pletora di fix per problemi più e meno noti. Per saperlo con certezza tuttavia dovremo attendere la pubblicazione dell'aggiornamento e le note ufficiali nel corso dei prossimi giorni.

Vi ricordiamo che invece il 20 settembre debutterà nelle sale cinematografiche il film ufficiale di Gran Turismo. Per ingannare l'attesa ecco il nostro speciale dedicato alla storia vera che ha ispirato la pellicola di PlayStation Productions.