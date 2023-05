WRC 23: data di uscita, piattaforme ed edizioni svelate da billbil-kun

WRC 23 potrebbe arrivare nei negozi il 28 luglio 2023. Perlomeno questa è la data di uscita indicata da billbil-kun, che pochi minuti fa ha condiviso su Twitter diversi dettagli sul gioco anticipando l'annuncio ufficiale da parte di EA e Codemasters.

Sempre secondo le informazioni condivise dal noto leaker, che oggi ha anche anticipato l'annuncio di Total War: Pharaoh, WRC 2023 sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S, dunque sarà un gioco pensato esclusivamente per piattaforme di attuale generazione. Potrebbe arrivare nei negozi in due edizioni, la standard e la Champions Edition, che include i contenuti delle Stagioni 1 - 5 e tre mesi di abbonamento a WRC+.

WRC+ è un servizio di streaming che permette di vivere in diretta o in differita tutte le tappe del World Rally Championship su una vasta gamma di dispositivi, da PC a smart TV. L'abbonamento costa 10,99 euro al mese o 99,99 euro per quello annuale, quindi il bonus offerto dalla presunta Champions Edition di WRC 23 sarebbe sostanzioso.

Per chi non lo sapesse, i prossimi giochi di WRC non saranno realizzati da Nacon, in quanto ora è Electronic Arts che detiene i diritti sullo sfruttamento della licenza WRC dalla FIA World Rally Championship.

Le prime indiscrezioni su WRC 2023 sono spuntate a settembre dello scorso anno grazie a un report di Tom Henderson. Stando alle sue fonti nel gioco ci saranno 16 classi individuali di automobili, incluse WRC, WRC 2, F2 Kitcar e H1 FWD, e i giocatori potranno creare la propria vettura da rally personalizzata da cima in fondo, inclusi trasmissione, motore, differenziale, cambio, frizione, radiatore, sospensione, freni e scarico e così via. A questo punto è lecito aspettarsi un annuncio ufficiale entro pochi giorni da parte di EA e Codemasters.