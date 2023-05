Total War: Pharaoh, noto leaker svela il nuovo gioco della serie

Stando a una fuga di informazioni segnalata dal noto insider billbil-kun, Creative Assembly e Sega sono in procinto di annunciare Total War: Pharaoh, un nuovo spin-off della serie strategica che supponiamo, basandoci sul nome, potrebbe essere ambientato nell'antico Egitto.

billbil-kun ha inoltre svelato che, oltre alla standard edition, il gioco sarà disponibile nelle versioni Deluxe e Dynasty Edition. La prima include il Faction Pack 1 e la soundtrack di Pharaoh. La Dynasty Edition oltre ai contenuti sopracitati, comprende anche il "Faction Pack 2", il "Faction Pack 3" e il "Campaign Pack".

Coloro che preacquisteranno Total War: Pharaoh inoltre pare riceveranno come bonus di prenotazione dei pacchetti con oggetti cosmetici chiamati "Heart of the Shardana" e "Avatar of the Gods".

billbil-kun, che per chi non lo sapesse è un leaker ritenuto molto affidabile per le sue soffiate sempre azzeccate sui giochi gratis del PlayStation Plus e dell'Epic Games Store, afferma che l'informazione arriva da un'accidentale fuga di informazioni del sito ufficiale della serie Total War. A suo avviso l'annuncio ufficiale potrebbe essere in programma già durante il corso della prossima settimana.

A questo punto non ci resta che attendere una conferma ufficiale da parte di Sega e Creative Assembly, che potrebbe per l'appunto arrivare nell'arco di pochi giorni.