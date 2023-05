Spider-Man: Across the Spider-Verse, nuovo trailer italiano per il film Sony

Spider-Man: Across the Spider-Verse è protagonista di un nuovo trailer in italiano, pubblicato da Sony per promuovere l'uscita del film d'animazione nelle sale cinematografiche, fissata al prossimo 1 giugno.

Come riportato nei giorni scorsi, Spider-Man: Across the Spider-Verse avrà una durata di ben 140 minuti, evidentemente necessaria per raccontare al meglio una storia che si preannuncia particolarmente sfaccettata, visto che coinvolge innumerevoli Spider-Man e altrettanti universi.

Sequel di Spider-Man: Un Nuovo Universo, vincitore dell'Oscar nel 2018, Across the Spider-Verse racconta anche stavolta le avventure di Miles Morales, che insieme alla sua amica Gwen (Spider-Woman) si troverà ad affrontare una minaccia per l'intero multiverso.

Sventarla da soli sarà impossibile, duque il protagonista dovrà collaborare con gli Spider-Man provenienti da altre dimensioni, in particolare Miguel O'Hara, lo Spider-Man del 2099, per riuscire a portare a termine il difficile incarico.