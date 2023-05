Holomento: il provato dell'action-RPG che unisce roguelike, esplorazione e gestionale

In pieno stile roguelike, alla morte dell'eroe le sue imprese vengono trascritte nel tomo per diventare esperienza a beneficio dell'eroe successivo. Inoltre gli aiuti comprendono nuovi punti di partenza, punti di respawn e una sfida tutt'altro che estrema, coerente con un titolo ambizioso, tanto da includere una componente gestionale, ma che vuole tradursi in un'esperienza leggera e divertente, un viaggio in una terra spezzettata in regioni da ripulire a fondo, completandole anche come sfide singole con tanto di punteggio, per ricostruire quanto è andato perduto.

Ed proprio la terribile maledizione che ha distrutto tutto a essere la sorgente dell'Holomento, il libro della morte che segue svolazzando il protagonista e che da una parte lo protegge, rendendolo più forte, ma dall'altra attende di risucchiare la sua anima rendendo un'eventuale dipartita un problema permanente. Non c'è infatti modo di caricare un salvataggio precedente, ma non c'è nemmeno da aver paura.

Abbiamo provato l'ultima versione di Holomento che, sviluppato da un sol uomo, è nato come un esperimento per trasformarsi in un interessante ibrido tra gioco d'azione e gioco di ruolo. Si tratta di un titolo intuitivo, ma stratificato che ha come pilastri un combattimento snello, una forte componente esplorativa, l'evoluzione del personaggio e la ricostruzione progressiva della medievaleggiante Eventide Hollow, una terra devastata da una maledizione di quelle che distruggono tutto evocando orde di malefiche creature.

Struttura di gioco

Le gelatine saltellanti sono tra i primi e più facili nemici di Holomento

La leggerezza di Holomento passa anche per l'inventario che non ci chiede di gestire alcuno spazio. Le risorse, funzionali alla dinamica gestionale, si accumulano senza limiti e l'equipaggiamento, in parte determinato dalla classe dell'eroe, consiste solo in quello che indossiamo. Quando, infatti, troviamo un nuovo oggetto destinato a uno slot occupato, quello precedente cade a terra costringendoci a ponderare attentamente ogni sostituzione. Ma le occasioni per rimediare a eventuali errori non mancano: gli oggetti, infatti, abbondano tra bottini lasciati dai nemici, forzieri, negozianti e obelischi che restituiscono un oggetto casuale in cambio di donazioni. Inoltre è possibile trovare abilità speciali, in questo caso da assegnare ai 4 slot disponibili.

Limitata, invece, è la scelta iniziale delle classi. Delle sei disponibili, l'unica sbloccata è l'esploratore ed è perfettamente coerente con un titolo che, in questo caso lontano dal genere roguelike, ci chiede di esplorare foreste, passi montani e deserti scovando strade, aprendo passaggi e potenziando il nostro personaggio per evitare di lasciarci troppo spesso la pelle. Servono quindi oggetti sempre più potenti e servono punti esperienza, ottenibili ripulendo il mondo da ogni genere di mostro, che potenziano la capacità di utilizzo dell'equipaggiamento, cosa fondamentale considerando che si tratta di una delle poche cose che restano, a meno di non scegliere la modalità facile, quando il nostro eroe ci lascia la pelle. Ma la progressione non è limitata al solo personaggio.

La ricostruzione del mondo di Holomento coinvolge anche abitanti e altri esploratori

Holomento è pieno di obiettivi, a partire da quelli necessari per sbloccare le altre cinque classi per arrivare alla ricostruzione del mondo. Ed è un processo tangibile che attraverso i punti reputazione accumulati presso la gilda degli esploratori trasforma rovine in negozi e strutture, aprendo la strada alle dinamiche gestionali e dando vita a una visione dichiaratamente influenzata da Terranigma oltre che da Zelda, almeno in quanto a tematiche ambientazione. L'esplorazione, invece, è fortemente guidata in funzione di una struttura che ci chiede di scovare e sbloccare nuove strade.

Le regioni di Eventide Hollow comprendono spesso spazi aperti, ma la strada principale è arginata da montagne, alberi, edifici e massi che risultano insuperabili vista la mancanza di arrampicata, salto o dinamiche simili. Alla morte, quindi, capita di dover ripercorrere più volte la stessa strada, al netto di nuovi punti di partenza o respawn, ma in un mondo che viene risanato e si apre sempre più grazie a un sistema di che si sovrappone a quello del personaggio. Il tutto condito da enigmi che aggiungono pepe all'esplorazione chiedendoci di trovare leve, premere piattaforme e raggiungere determinati punti in un tempo prestabilito, risultando spesso irrisolvibili senza un incremento della velocità del personaggio.