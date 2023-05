Indie Live Expo 2023, i giochi più interessanti presentati durante l'evento

Trasmesso a partire dalle 12.00 di oggi, l'Indie Live Expo 2023 ha presentato qualcosa come trecento differenti produzioni indipendenti attraverso una serie di rapidissime carrellate. Ebbene, quali sono i giochi più interessanti mostrati nel corso dell'evento?

In uscita questa estate su PC e Nintendo Switch, Enjoy the Diner è un'originale avventura dallo stile grafico tricromatico, in cui ci troveremo a esplorare un misterioso diner chiamato Moon Palace attraverso meccaniche punta-e-clicca e sistemi a scelta multipla che ci condurranno attraverso un'esperienza volutamente breve ma intensa, dotata di due diversi finali.

Enjoy the Diner e la sua grafica tricromatica

Passpartout 2: The Lost Artist è anch'esso un'avventura punta-e-clicca, sebbene caratterizzata da un approccio visivo molto diverso, tridimensionale. Sullo sfondo della cittadina di Phenix, dovremo dimostrare agli abitanti di essere dei veri artisti: l'appuntamento è fissato al 19 ottobre su Nintendo Switch.

Passpartout 2: The Lost Artist, alcuni dei personaggi del gioco

Forte di una demo disponibile su Steam dal 19 al 26 giugno, SOULVARS farà il proprio debutto il 27 giugno su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, portandosi dietro un carico di azione jRPG ispirata ai grandi classici del genere e supportata da una coloratissima grafica in pixel art.

SOULVARS, l'artwork ufficiale

In uscita questa estate anche su Nintendo Switch, già disponibile su PC. PlayStation e Xbox col nome di In Nightmare, NightmareScape si pone senza dubbio come uno dei titoli più interessanti dello showcase: si tratta di un'avventura dinamica dai tratti horror in cui controlliamo un ragazzino determinato a sfuggire ai propri incubi.

Attualmente in accesso anticipato su Steam, il puzzle game BOKURA farà il proprio esordio il prossimo 10 agosto su PC, Nintendo Switch, iOS e Android. La peculiarità del gioco è che va fruito necessariamente in cooperativa online per due partecipanti, nel senso che da soli non è proprio possibile utilizzarlo.

BOKURA e la sua cooperativa obbligatoria

Altro giro, altra avventura: stavolta tocca a In His Time, un titolo sviluppato da TearyHand Studio che vedremo su PC il prossimo 3 ottobre e a seguire, più avanti, su Nintendo Switch. Al comando di un ragazzino di nome Olly, dovremo risolvere gli enigmi che troveremo lungo il cammino e ottenere così preziose ricompense.

In His Time, uno degli scenari del gioco

IGNISTONE è un action game in stile roguelike che approderà il 3 ottobre su PC, iOS e Android. Il nostro obiettivo nel gioco sarà quello di esplorare una serie di dungeon man mano più complessi e pieni di insidie, utilizzando diverse combinazioni di armi e amuleti in grado di garantire speciali abilità.

IGNISTONE sembra molto colorato

Tempo di visual novel con from Madness with Love, in arrivo su PC il 18 luglio: un dating sim in cui seguiremo le vicende di uno studente del secondo anno di liceo che si è appena trasferito presso la Kokain Private Academy e lì si trova ad aver a che fare con alcuni splendidi ragazzi con cui proverà a instaurare una relazione.

from Madness with Love e la sua interfaccia classica

Arriviamo quindi a Boyhood's End, un'avventura horror episodica per PC che comincerà la propria serializzazione ad agosto con il primo capitolo, e in cui ci troveremo a risolvere enigmi ed esplorare uno scenario sci-fi distopico disegnato in pixel art, ricco di interessanti personaggi.

Boyhood's End, un dialogo fra i due personaggi principali

Ancora un'avventura, stavolta intitolata Dream Channel Zero e in arrivo su PC nell'inverno del 2024: racconta la storia di Akira, un ragazzo che si ritrova risucchiato in un misterioso mondo videoludico e lì incontra Rumiko, una ragazza apparentemente normale con cui proverà a cercare una via d'uscita per tornare alla propria realtà.

Dream Channel Zero, una sequenza esplorativa

Glaciered ci porta invece negli abissi dell'oceano per un action adventure in uscita su PC nel 2025, ambientato in un futuro remoto: la Terra fra ben 65 milioni di anni, trasformata in un inferno di ghiaccio e acqua popolato da creature gigantesche simili ai dinosauri.

Glaciered e le sue bizzarre creature

In arrivo su PC il prossimo inverno, Never Grave: The Witch and The Curse è un metroidvania con elementi roguelike in cui controlleremo appunto una giovane strega dotata di un cappello maledetto, giocabile da soli o in cooperativa per quattro persone, nonché ricco di un'azione spettacolare e nemici man mano più potenti.