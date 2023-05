Hogwarts Legacy: oltre 1,3 miliardi di dollari di incassi, svela il CEO di Warner Bros.

Non è certo un mistero che Hogwarts Legacy sia uno dei giochi di maggior successo commerciale del 2023 e ora è arrivata un'ulteriore conferma dal CEO di Warner Bros. Discovery, David Zaslav, che ha svelato che il gioco di Avalanche Software ha generato oltre 1,3 miliardi di dollari di incassi.

Questo dettaglio è stato svelato da Zaslav durante una conferenza al SVB MoffettNathanson's Inaugural Technology, Media and Telecom. Il CEO ha parlato della filosofia della compagnia di non lanciare sul mercato i giochi finché non sono effettivamente pronti per arrivare nelle mani dei consumatori. Nel farlo ha citato Hogwarts Legacy come esempio, che come saprete è stato rinviato di diversi mesi rispetto alla data di uscita annunciata inizialmente.

"Abbiamo questa filosofia di non pubblicare contenuti prima del tempo", ha detto Zaslav. "Hogwarts Legacy, doveva essere lanciato 10 mesi prima, ma non è era pronto. "Facciamolo bene. Spendi più soldi, fallo bene".

"L'abbiamo lanciato sul mercato e abbiamo generato oltre 1,3 miliardi di dollari ed il gioco con la crescita più rapida quest'anno. Non vogliamo pubblicare un film o un gioco a meno che non pensiamo che sia il nostro lavoro migliore. Anche se lo facessimo, metà o 2/3 delle volte non funzionerebbe. Ma questa è la nuova filosofia dell'azienda. Siamo un'azienda che racconta storie. I migliori creativi combattono per rendere i nostri contenuti il meglio possibile".

Stando ai dati ufficiali condivisi da Warner Bros., sono state vendute 15 milioni di copie di Hogwarts Legacy nel mondo al 5 maggio 2023, ovvero il giorno di lancio delle versioni PS4 e Xbox One. Da allora il totale sarà sicuramente aumentato sensibilmente grazie alle copie acquistate su console old-gen e considerando anche la versione Nintendo Switch in uscita a novembre è lecito aspettarsi che il gioco sfondi abbastanza agevolmente il tetto delle 20 milioni di copie vendute.