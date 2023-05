Hogwarts Legacy: 15 milioni di copie vendute, ha prodotto più di 1 miliardo di dollari di ricavi

Hogwarts Legacy si è rivelato essere decisamente un successo. Warner Bros. ha infatti annunciato che nel primo trimestre del 2023, conclusosi il 31 marzo, ha venduto più di 15 milioni di copie e ha prodotto più di un miliardo di dollari di ricavi, nonostante sia stato lanciato solo su PC e sulle console di ultima generazione.

A due settimane dal lancio, avvenuto il 10 febbraio 2023, Hogwarts Legacy aveva già venduto più di 12 milioni di copie, generando 850 milioni di dollari di ricavi globali. Il mese scorso Warner Bros. aveva svelato che il gioco aveva prodotto vendite al lancio pari al 256% delle sue stime.

Nonostante il successo di Hogwarts Legacy, Warner Bros. ha annunciato grosse perdite nel primo trimestre del 2023, per un totale di 10,7 miliardi di dollari di ricavi. Il titolo di Avalanche Software ha prodotto ben il 9% dei ricavi complessivi della compagnia.

Oggi sono state lanciate le edizioni per console di vecchia generazione di Hogwarts Legacy, ossia per Xbox One e PS4. La versione Nintendo Switch arriverà in un secondo momento, il 25 luglio 2023. Sicuramente le vendite del gioco continueranno a crescere.

Per Warner Bors. si tratta del suo quinto brand che ha superato il miliardo di dollari di ricavi, insieme a Mortal Kombat, Il Trono di Spade, i giochi Lego e DC.

