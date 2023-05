BlizzCon 2023: notizie in arrivo nei prossimi giorni, promette il presidente di Blizzard

Mike Ybarra, presidente di Blizzard Entertainment, ha fatto capire che le notizie sulla BlizzCon 2023, o sulla BlizzCon in generale, arriveranno presto: precisamente nelle "prossime due settimane", in base a quanto riferito in un tweet, nel quale fa capire che la compagnia ha molto da mostrare.

Ricordiamo che la BlizzCon non si tiene dal 2020, anno a cui risale l'ultima edizione: la BlizzCon 2021 venne cancellata da Blizzard, sostituita da quella che doveva essere forse un nuovo evento, ma è probabile che ritorni con lo stesso nome, sebbene forse un formato diverso.



"Vedo le domande sulla BlizzCon", ha scritto Ybarra, "Ne saprete di più nelle prossime due settimane circa. Siamo emozionati, abbiamo molto da mostrare e celebrare insieme. Non vedo l'ora", si legge nel messaggio del presidente di Blizzard Entertainment, che quantomeno sembra confermare l'annuncio di un qualche evento di presentazione nelle prossime due settimane.

Nel 2021 si parlava di un evento completamente ripensato, ma il ritorno nel 2023 è stato successivamente promesso da Ybarra l'estate scorsa. A questo punto resta da capire se l'evento in questione sia a tutti gli effetti la BlizzCon 2023 o prenda un nuovo nome e un'organizzazione diversa.

Per quanto riguarda i contenuti, è ben difficile fare previsioni: considerando la vicinanza del lancio di Diablo 4 è possibile che un bello spazio sia dedicato al gioco in questione, ma anche a Overwatch 2 e le consuete novità sui giochi di lungo corso come World of Warcraft. Tuttavia, potrebbe esserci anche la possibilità di una presentazione del nuovo survival di Blizzard, la cui esistenza è stata annunciata ufficialmente ma ancora senza un titolo né informazioni precise.