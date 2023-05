Gli Anelli del Potere Stagione 2 senza autori sul set, qualcuno maligna che 'Potrebbe migliorare'

Le riprese della Stagione 2 di Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere proseguono nel Regno Unito, anche se gli autori non sono presenti sul set. Particolarmente velenosa la battuta che sta circolando tra i fan, secondo cui con l'assenza dei due showrunner la serie "potrebbe migliorare".

Non tutti hanno infatti gradito il lavoro fatto da J.D. Payne e Patrick McKay. Dati alla mano, solo il 37% degli spettatori americani è arrivato alla fine della serie. Comunque sia i due, come da regolamento del WGA, gli autori non possono modificare in alcun modo la sceneggiatura della serie e non possono partecipare alle scelte creative a causa dello sciopero degli sceneggiatori attualmente in corso.

A supervisionare le riprese sono i produttori esecutivi Lindsey Weber e i registi Charlotte Brändström, Sanaa Hamri e Louise Hooper.

C'è da dire che la speranza che Payne e McKay non abbiano influenza sulla fine delle riprese è abbastanza vana, visto che i due hanno dato istruzioni in anticipo sul da farsi ai loro collaboratori. Inoltre alla fine delle riprese mancano solo diciannove giorni, quindi riteniamo impossibile che ci siano delle vere e proprie rivoluzioni, che oltretutto non avrebbero molto senso in questa fase.