Nintendo Gamecube: il prototipo dello Space World 2000 è stato ritrovato e acquistato

Il primo prototipo di Nintendo Gamecube, quello mostrato nientemeno che al celebre Space World 2000, è stato ritrovato e acquistato di recente da un appassionato collezionista di console storiche e cimeli del mercato videoludico.

Nel caso non lo ricordiate, molto prima dei Nintendo Direct, la casa di Kyoto aveva già uno show specifico chiamato Space World, a cadenza annuale ma durato solo fino al 2001 e che andava in scena dal vivo, su un palco, in pieno stile anni 90 e inizio 2000.

E proprio lo spirito di quegli anni possiamo ritrovarlo precisamente nel video della presentazione di Nintendo Gamecube riportato qui sopra.

Bei tempi, quando una console veniva presentata con ballerini, coreografie, paillettes e tanto (troppo) fumo scenico, invece di qualche freddo video in computer grafica come oggi. Ma a parte le divagazioni, sembra proprio che un prototipo di quella presentazione sia stato recuperato e acquistato dai gestori del sito Consolevariations.com, che hanno pubblicato anche una grande quantità di foto al riguardo.

In queste possiamo vedere le variazioni effettuate nel modello definitivo rispetto al prototipo, che a dire il vero non sono molte, almeno sul fronte estetico. La più evidente è la scomparsa della "finestra" sullo sportello del lettore disco, che nella versione postata allo Space World consentiva di vedere il disco al suo interno. In ogni caso, è interessante rivedere questa testimonianza del passato.