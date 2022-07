La BlizzCon tornerà nel 2023, promette il presidente di Blizzard

La BlizzCon tornerà nel 2023, con un evento in presenza caratterizzato da un nuova formula differente dal passato. È questo quanto promesso da Mike Ybarra, presidente di Blizzard, in un'intervista con il Los Angels Times.

"In precedenza abbiamo annunciato che ci stiamo prendendo una pausa mentre reimmaginiamo la BlizzCon per il futuro, ma vogliamo tornare a un evento dal vivo che ci permetta di celebrare la community", ha detto Ybarra.

"Di recente abbiamo assunto un nuovo responsabile capo per la BlizzCon, April McKee, che sta lavorando sodo su questo piano. Ci impegniamo a riportare la BlizzCon nel 2023."

BlizzCon

L'ultima BlizzCon in presenza è stata tre anni fa, nel 2019. L'edizione del 2020 era stata cancellata a causa del Covid-19, mentre nel 2021 è stata sostituita dal BlizzCon Online, uno showcase completamente digitale. Alla fine di ottobre 2021 la compagnia di Irvine ha annunciato la cancellazione della Blizzcon 2022, promettendo che in questo periodo di pausa avrebbe ripensato completamente lo showcase in vista delle prossime edizioni.

Il ritorno della BlizzCon nel 2023 si tratta senza dubbio di un'ottima notizia per gli amanti dei giochi Blizzard. Non solo sono il palcoscenico perfetto svelare nuovi giochi e aggiornamenti su quelli già sul mercato, ma sono anche l'occasione perfetta per la community per ritrovarsi e condividere la propria passione.