BlizzCon 2021 cancellata da Blizzard, tornerà con un evento all'inizio del 2022

La BlizzCon 2021 è stata cancellata da Blizzard per via della situazione ancora difficile per quanto concerne gli appuntamenti in presenza. Il publisher ha tuttavia annunciato un evento per l'inizio del 2022.

Si ripete dunque anche quest'anno la situazione che abbiamo vissuto nel 2020, con la BlizzCon 2020 cancellata causa coronavirus e l'organizzazione di un'alternativa online per i mesi successivi.

"Mentre le linee guida riguardo agli assembramenti in California continuano a evolversi e lo stato della pandemia è ancora instabile in tutto il mondo, i team di Blizzard hanno discusso di come questo possa influire su uno degli eventi che amiamo di più, la BlizzCon", ha scritto Saralyn Smith, produttrice esecutiva della BlizzCon sul sito ufficiale dell'evento.

BlizzCon, una foto da una delle scorse edizioni.

"Sappiamo che alcuni di voi stavano già riflettendo sulla possibilità di varcare i confini nazionali o addirittura attraversare l'oceano per incontrare amici, famiglia e membri della community in California, per cui oggi volevamo darvi un aggiornamento e informarvi che quest'anno la BlizzCon non verrà organizzata."

"Organizzare una BlizzCon dal vivo è qualcosa di epico e complesso che richiede svariati mesi di preparazione, non solo per noi ma anche per i vari partner di produzione, professionisti di eSport, presentatori, intrattenitori, artisti e altri collaboratori con cui lavoriamo localmente e globalmente per mettere insieme tutti i pezzi."

"La complessità e le incertezze della pandemia hanno avuto un grande impatto sulla nostra capacità di procedere su molti dei fronti citati e siamo ormai giunti al punto in cui non riusciremmo a creare l'evento che vorremmo per tutti voi a novembre."

Overwatch 2, uno dei giochi Blizzard più attesi.

"In ogni caso, non vogliamo che passi troppo tempo prima di rivederci, per cui nel frattempo stiamo organizzando un evento globale per l'inizio del prossimo anno, che combinerà uno show online sulla falsariga della BlizzConline e alcuni raduni ristretti dal vivo, e condivideremo ulteriori dettagli a riguardo non appena avremo consolidato i nostri piani."

"Non vediamo l'ora di festeggiare nuovamente assieme a tutti voi. Fino ad allora, ci vediamo su Azeroth, nelle Outland, a Sanctuarium e in tutti gli altri mondi che chiamiamo casa."