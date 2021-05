Olympic Games Tokyo 2020: The Official Video Game, un trailer con la data di uscita

Olympic Games Tokyo 2020: The Official Video Game ha finalmente una data di uscita ufficiale, annunciata da SEGA con un trailer: il gioco sarà disponibile su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e Google Stadia dal 22 giugno.

Come scritto nel nostro provato di Olympic Games Tokyo 2020: The Official Video Game al TGS 2019, l'arcade sportivo include diciotto differenti discipline, un potente Avatar Creator e il gioco in locale e online per un massimo di 8 giocatori.

"I Giochi Olimpici sono un simbolo di condivisione, sportività e competizione per atleti e fan di tutto il mondo", ha affermato Ian Curran, President & COO di SEGA of America.

"Tokyo 2020 canalizza questo spirito positivo in un'esperienza divertente in stile arcade per far giocare amici e parenti insieme mentre aspettiamo con impazienza l'inizio dei Giochi Olimpici di quest'estate".

Vai più veloce, più in alto, più forte in 18 diversi eventi olimpici in singolo o multiplayer: