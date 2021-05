Necromunda: Hired Gun, un trailer di lancio cinematografico per il gioco

Necromunda: Hired Gun è protagonista di uno spettacolare trailer di lancio cinematografico che ci introduce all'inquietante scenario del gioco e ai suoi personaggi, fra cui lo scaltro mercenario che controlleremo durante la campagna.

Disponibile dal 1 giugno su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One, Necromunda: Hired Gun ci catapulterà appunto nella città di Necromunda, alle prese con una serie di criminali a cui dare la caccia.

Dispersi fra le strade della città-formicaio appartenente all'universo di Warhammer 40.000, dovremo essere pronti a tutto e sfruttare a fondo l'arsenale a nostra disposizione per poter sopravvivere.

Per fortuna potremo contare anche sull'aiuto del nostro fedele cane e su di una serie di potenziamenti cibernetici in grado di fornirci una marcia in più.

Non è la prima volta che Streum on Studio, il team autore di Necromunda: Hired Gun, si cimenta con il franchise targato Games Workshop: gli stessi sviluppatori hanno realizzato tempo fa il convincente Space Hulk: Deathwing.