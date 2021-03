Necromunda: Hired Gun, trailer e data d'uscita del nuovo FPS Warhammer: 40k

Focus Interactive e Streum On Studio hanno pubblicato un trailer di Necromunda: Hired Gun. Il nuovo FPS ambientato nell'universo di Warhammer: 40k sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S, PC e Xbox One dal 1 giugno 2021.

Il gioco era stata svelato per errore ieri, una cosa che ha costretto il publisher francese a svelare le sue carte e annunciare ufficialmente il progetto. Il gioco sembra essere uno sparatutto piuttosto fracassone e spettacolare ambientato nell'universo di Warhammer 40.000. Il giocatore avrà libertà di potenziare il protagonista, oltre che di trovare e modificare le armi trovate lungo i livelli, così da modellare il gioco in base alle proprie esigenze e al proprio stile.

Una particolarità è che il giocatore sarà accompagnato da un cyber-mastino, che potrà essere personalizzato a piacere. Ecco la descrizione che lo studio fa del suo prodotto:

"Naviga in un oceano di crimini e corruzione per bilanciare il sanguinario sistema di Necromunda nei panni di un empio mercenario. La paga è buona, il cane è fedele e la pistola è affidabile. Sopravviverai alla caccia? Necromunda: mercenario è uno sparatutto indie frenetico e violento, ambientato nelle distese più oscure della famigerata città formicaio di Warhammer 40.000.

Una scena di Necromunda: Hired Gun.

Per il giusto prezzo, elimina i peggiori mutanti e membri delle gang. Il tuo arsenale è in espansione. Il tuo corpo è potenziato da incrementi personalizzabili per correre sui muri e saltare i baratri. Il tuo cyber-mastino fiuterà e ucciderà i nemici per te, mentre ti muovi agilmente con il rampino."

