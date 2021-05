The Witcher Old War: il gioco da tavolo ha già raccolto €2 milioni su Kickstarter

The Witcher Old World, il gioco in scatola basato sul mondo di CD Projekt RED, è attualmente disponibile su Kickstarter. Il gioco ha raggiunto oltre 2 milioni di euro in soli due giorni grazie a più di 22.000 sostenitori, rispetto a una richiesta iniziale di soli 250.000 euro. Inoltre, mancano ancora 16 giorni prima della fine della raccolta fondi.

The Witcher Old World è ambientato anni prima l'inizio della saga di Geralt di Rivia. Il gioco sarà "pieno di scelte difficili e pericoli dietro ogni angolo". I giocatori dovranno affrontare un reame pieno di mostri sfruttando magia, segreti oscuri e scoprendo luoghi pericolosi. Il gioco permette a una massimo di cinque giocatori di attraversa una vasta mappa, lanciandosi in missioni e prendendo decisioni moralmente complesse.

The Witcher Old World

I giocatori di The Witcher Old World dovranno creare un deck di carte scegliendo tra attacchi, schivate e i Segni dei Witcher. Le carte possono essere usate in sinergia per sfruttarne tutto il potenziale. Potremo scegliere cinque diverse scuole dei Witcher, avendo così accesso a carte e specialità uniche. Potremo anche creare pozioni, sviluppare le nostre abilità e giocare d'azzardo.

The Witcher Old World sarà disponibile anche in italiano. Potete vedere un trailer nella nostra notizia dedicata.