Uncharted, film: video svela a sorpresa un secondo della pellicola di Sony

Un primo spezzone del film di Uncharted, basato sulla saga ideata da Naughty Dog, è apparso finalmente online, ma in modo molto strano. All'interno del video che potete vedere qui sopra, dedicato ai dipendenti di Sony e alle iniziative innovative della compagnia, vengono mostrati circa due secondi di Nathan Drake e Sully.

Si tratta letteralmente di un solo istante, così rapido che a un primo sguardo potrebbe sfuggire nel mezzo di un lungo filmato dedicato a tutt'altro. Per vederlo, dovete andare al minuto 1:32 per ritrovarvi di fronte a Mark Wahlberg e Tom Holland, vestiti in modo elegante. In realtà, in questa specifica scena i due personaggi non hanno nulla che li leghi a Nate e Sully di Uncharted, con quest'ultimo che non presenta nemmeno i suoi tipici baffi.

Il film arriverà il 18 febbraio 2022 e per ora non sappiamo quasi nulla sulla pellicola. Forse la presenza di questo brevissimo frammento del film di Uncharted in un filmato generico dedicato al mondo Sony è un primo indicatore dell'arrivo di un vero trailer.

Di certo gli appassionati della saga di Naughty Dog non vedono l'ora di scoprire qualcosa in più, sperando che il film sappia rendere giustizia ai personaggi del mondo PlayStation. Di recente abbiamo avuto anche modo di vedere una nuova immagine con Tom Holland e Mark Wahlberg in scena.