Blizzard si sta concentrando sul nuovo gioco survival originale: team raddoppiato

Sembra proprio che il nuovo gioco survival annunciato ma non ancora presentato in via ufficiale da parte di Blizzard sia uno dei progetti di maggior rilievo nel prossimo futuro della compagnia, la quale si sta concentrando particolarmente nello sviluppo di questo con una notevole espansione del team dedicato.

Non ne sappiamo ancora molto, ma il gioco in questione è riemerso nell'aggiornamento ufficiale di Blizzard di fine anno sullo stato dei lavori. Nel messaggio, il capo del team, Mike Ybarra, fa capire come questo titolo ricopra una grande importanza nei progetti futuri di Blizzard: "il team è stato raddoppiato come quantità di sviluppatori quest'anno e puntiamo a farlo crescere ancora nel corso del prossimo anno", ha scritto Ybarra.

Il gioco non ha ancora un titolo ma viene definito come "survival game", cosa che dovrebbe rappresentare una certa digressione inedita per Blizzard, oltretutto ambientato in un "universo tutto nuovo", dunque completamente scollegato dagli altri franchise celebri dell'etichetta in questione.

Blizzard: uno degli artwork a corredo dell'annuncio del nuovo survival

L'uscita è prevista su PC e console ma non c'è ancora alcuna indicazione sul possibile periodo ed è probabile che ci sia da aspettare ancora un bel po', considerando le dimensioni a cui sembra voler puntare il team.

La cosa particolare è che il gioco è stato comunque già annunciato da Blizzard lo scorso gennaio, identificandolo come nuova proprietà intellettuale survival. Ad accompagnare questa presentazione anche due artwork che mostrano come il titolo sembri caratterizzato da un'ambientazione che mischia elementi realistici contemporanei con il fantasy di carattere un po' fiabesco.

In base a quanto emerso poi nei mesi successivi, sembra che il titolo sia già giocabile, con lo sviluppo iniziato addirittura cinque anni fa, e che includa combattimenti in prima persona e non solo. A questo punto, attendiamo di saperne di più, con una presentazione che potrebbe avvenire forse nel corso del 2023.