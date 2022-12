Dark Souls 3: Archthrones, immagini e video della mod "prequel" del gioco

Dark Souls 3 sta per ricevere una grossa e interessante mod chiamata Archthrones, che rappresenta una sorta di prequel per il gioco su PC e che dovrebbe aggiungere una notevole quantità di contenuti, come dimostrano immagini e video al riguardo.

In Darks Souls: Archthrones, in base a quanto riferito dai modder, i giocatori potranno accedere ai cinque mondi che fanno da ambientazione attraverso il Nexus of Embers e potranno incontrare diversi boss, oltre ad alcuni alleati con cui condividere il cammino.

Nel progetto complessivo degli sviluppatori c'è anche una versione "reimmaginata" di Lothric e di altri personaggi noti di Dark Souls.

Secondo le idee dei modder, Archthrones potrebbe avere anche alcuni elementi tratti direttamente da Demon's Souls, il capostipite del genere di giochi elaborato da FromSoftware, cosa che potrebbe emergere dalla costruzione e dal design del mondo esplorabile, oltre alla gestione e alle mutazioni di questo, alla gestione delle anime e altro.



L'idea, insomma, è creare una sorta di connessione tra Demon's Souls e Dark Souls in termini di struttura e caratteristiche di gioco, nonché anche di atmosfere generali. All'interno della mod dovrebbero trovare spazio diverse nuove quest, nemici e segreti vari, oltre ad ambientazioni, armi e personaggi.