Baldur's Gate 3: ci sono altre novità per l'Atto 1 in arrivo

Larian Studios ha rilasciato questo mese il nono aggiornamento principale per Baldur's Gate 3 e ha confermato che il gioco uscirà dall'accesso anticipato nell'agosto del 2023. È un dettaglio importante perché il nono sarà l'ultimo aggiornamento principale che il gioco di ruolo riceverà fino all'uscita della versione 1.0. Tuttavia, anche se gli Atti 2 e 3 sono in fase di testing, il fondatore dello studio e game director Swen Vincke ha dichiarato che ci sono altre novità in arrivo per l'Atto 1.

"Ci sono ancora molte cose che verranno aggiunte al primo atto", ha dichiarato Vincke parlando con Rock Paper Shotgun. Il problema è che i giocatori dovranno probabilmente reinstallare il gioco e non potranno portare con sé i dati di salvataggio nella versione 1.0.

"È davvero fastidioso, lo so, per i giocatori, ma non possiamo mantenere la compatibilità dei salvataggi quando facciamo cambiamenti strutturali come questo". Quindi, se cercate un'esperienza senza interruzioni, Vincke dice che dovrete aspettare la versione completa. E no, non ci saranno più cancellazioni dei progressi.

Baldur's Gate 3

"Dopo il rilascio garantiamo che sarete in grado di continuare a giocare. Devo sempre precisare che non posso garantirlo - posso dire che faremo del nostro meglio. Potrebbero sempre esserci difficoltà tecniche che lo rendono impossibile... Ma in generale, dopo l'uscita, non dovrete mai più ricaricare o riavviare il gioco".

Baldur's Gate 3 è attualmente disponibile per PC tramite Steam Early Access.

Ricordiamo che la patch 9 introduce la classe del Paladino con una sottoclasse segreta.