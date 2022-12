Edge: Elden Ring e Immortality sono GOTY insieme, God of War Ragnarok escluso

Il nuovo numero di Edge è arrivato, e questo porta con sé anche gli Awards 2022 della celebre rivista britannica, che assegna il Game of the Year per la prima volta a pari merito a Elden Ring e Immortality, oltre ai vari voti del mese.

Tra gli altri premi di notevole valore vediamo assegnato il Publisher of the Year a Nintendo e lo Studio of the Year a FromSoftware, ma vediamo in particolare i vincitori nelle diverse categorie dei premi assegnati da Edge:

Publisher of the year: Nintendo

Best visual design: Elden Ring

Best Audio: Tunic

Best Performance: Charlotta Mohlin (Immortality)

Best Hardware: Steam Deck

Best Soundtrack: We Are OFK

Studio of the year: From Software

Vediamo dunque come diverse scelte di Edge siano piuttosto diverse da altre premiazioni che abbiamo visto in questi giorni, sebbene ai vertici rimanga comunque la costante Elden Ring.

Immortality ottiene finalmente un bel riconoscimento da parte di Edge

Allo stesso modo, tale costante la ritroviamo anche nella classifica dei migliori giochi dell'anno 2022 secondo la rivista, con l'assegnazione del titolo di Gioco dell'Anno 2022 a Elden Ring e Immortality come ex aequo:

Elden Ring e Immortality - Game of the Year Pentiment Neon White Roadwarden Hardspace: Shipbreaker Poinpy Gran Turismo 7 Windjammers 2 Bayonetta 3

Si fa certamente notare la mancanza di God of War Ragnarok anche nella top ten dei giochi migliori dell'anno secondo Edge. D'altra parte, la rivista britannica non ha mai dimostrato grandissimo entusiasmo per il gioco in questione, valutato con un 7/10 contro il 9/10 a Pentiment proprio il mese scorso.