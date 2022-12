Offerte eBay: Smartwatch Amazfit Bip 3 in sconto con il coupon di dicembre 2022

Le offerte eBay di oggi ci propongono uno sconto per un Smartwatch Amazfit Bip 3, tramite il codice FESTE22. Il prezzo finale è 33,92€ invece di 59,99€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo.

Precisamente, il coupon FESTE22 attiva uno sconto del 15% sui prodotti compatibili con l'offerta che costano almeno 15€. Il codice può essere usato per un massimo di 3 volte per ogni utente e a ogni utilizzo garantisce uno sconto massimo di 50€. In totale, ogni persona può quindi ottenere 150€ di sconto. L'offerta termina il 25 dicembre 2022 alle 23:59.

Il venditore è monclick-italia, con il 96.3% di feedback positivo. Il pagamento è possibile con PayPal, Visa, Mastercard, American Express e G Pay. La spedizione è gratuita. La consegna è prevista trae il 28 e il 30 dicembre.

Smartwatch Amazfit Bip 3 è dotato di un display HD super-ampio e colorato da 1,69 pollici. Puoi misurare facilmente la tua saturazione di ossigeno nel sangue in appena 25 secondi. Include oltre 60 modalità sportive integrate. È impermeabile a 5 ATM. La batteria promette 14 giorni di utilizzo.

