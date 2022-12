eFootball 2023 si aggiorna con la patch v2.3.0, vediamo novità e miglioramenti

Continuano gli aggiornamenti su eFootball 2023, in questo caso con il rilascio della patch v2.3.0 che applica diverse correzioni al gioco e aggiorna i dati della simulazione di calcio tra novità e miglioramenti, come riferito nelle note ufficiali da parte di Konami.

Innanzi tutto, l'update apporta variazioni e novità in termini di contenuti e dati, soprattutto per quanto riguarda le rose di alcuni club del campionato brasiliano, ma non solo. Vengono aggiornati i dati di numerosi giocatori e allenatori vari, oltre a divise, cartelloni pubblicitari, fondali media, scarpe, telecronaca e foto. Questo per quanto riguarda PC e console, ma anche la versione mobile ottiene alcune variazioni di quest'ordine.



Numerose sono le correzioni e le regolazioni applicate alla giocabilità di eFootball 2023, con aggiustamenti che riguardano dribbling, passaggi, stop, difesa, falli e intelligenza artificiale. Per tutti i dettagli precisi vi rimandiamo alle note della patch v2.3.0 ufficiali pubblicate in queste ore da Konami.

Infine, alcuni miglioramenti tecnici sono stati inseriti specificamente per PC e console, in modo da migliorare la velocità di transizione di alcune schermate, implementare migliorie al matchmaking online e modificare alcuni aspetti delle varie modalità e in partita, per "migliorare l'esperienza di gioco complessiva", in base a quanto riferito da Konami.

La patch si occupa anche di correggere un gran numero di bug e crash vari rilevati in queste settimane, con una buona quantità di aggiustamenti applicati con l'update gratuito disponibile in queste ore, dopo quello pubblicato il mese scorso per i mondiali in Qatar.