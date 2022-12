EDGE, 7/10 a God of War Ragnarok e 9/10 a Pentiment: ecco i voti del numero 379

Sono usciti i voti di EDGE, stavolta quelli veri: la rivista inglese ha assegnato a God of War Ragnarok un discreto 7/10, mentre a Pentiment è andata decisamente meglio: l'avventura rinascimentale di Obsidian Entertainment ha portato a casa un 9/10.

God Of War: Ragnarok - 7

Somerville - 7

Pentiment - 9

Call of Duty: Modern Warfare 2 - 6

Gotham Knights - 5

The Chant - 6

Sonic Frontiers - 3

A Little To The Left - 6

The Entropy Centre - 5

Marvel Snap - 8

How To Say Goodbye - 6

Ricorderete senz'altro che ha fatto parecchio discutere la recensione fake di God of War Ragnarok in cui sembrava che il magazine avesse dato al titolo di Santa Monica Studio solo un 6/10, ma alla fine le cose non sono andate molto diversamente.

Certo, bisogna dire che i redattori di EDGE ci sono andati giù pesante con Sonic Frontiers, decisamente bocciato sulla base di quel 3/10 (nella nostra recensione di Sonic Frontiers siamo stati molto più generosi), mentre Gotham Knights si è dovuto accontentare di un mediocre 5/10.

Un'altra valutazione sorprendente ma non troppo è quella di Call of Duty: Modern Warfare 2, a cui è stato assegnato solo un 6/10.