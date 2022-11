God of War Ragnarok, solo un 6/10 sull'ultimo numero di EDGE

God of War Ragnarok è stato recensito sull'ultimo numero della rivista inglese EDGE, portando a casa solo un 6/10: lo stesso, controverso voto che era stato assegnato al titolo di Santa Monica Studio nella tanto chiacchierata recensione di IGN Korea.

Ricorderete che quell'articolo ha generato polemiche al punto da sfociare in minacce di morte all'autore della recensione, ma in questo caso immaginiamo che le cose andranno diversamente, visto che EDGE è ben nota per esprimere valutazioni controcorrente, diciamo così.

Nel caso di God of War Ragnarok i voti della stampa internazionale hanno celebrato un capolavoro, con un metascore attualmente pari a 94 che lascia ben pochi dubbi sulla straordinaria qualità dell'esclusiva PlayStation arrivata nei negozi lo scorso 9 novembre.

Come se ciò non bastasse, anche il responso del pubblico è stato eloquente, visto che God of War Ragnarok ha avuto il lancio migliore di ogni first party PlayStation, totalizzando ben 5,1 milioni di copie vendute nel corso della prima settimana.

Quali sono tuttavia le critiche che la recensione di EDGE muove nei confronti del gioco? Si parla di tante buone idee, alcune delle quali però concretizzate male, e di una struttura troppo segmentata, lontana dall'idea di un vero open world e con un'abbondanza di fetch quest a fare numero.

L'autore dell'articolo parla inoltre della storia come ambiziosa ma alla fine inconcludente, foriera di tematiche che in concreto stridono con l'azione sullo schermo, mentre il gameplay finisce spesso per diventare ripetitivo.

Trovate un punto di vista molto diverso nella nostra recensione di God of War Ragnarok.