God of War Ragnarok finito dal 25% dei giocatori finora

Lanciato due settimane fa circa, God of War Ragnarok per PS4 e PS5 è stato finito dal 25% dei giocatori. Il dato si è appreso consultando le statistiche dei Trofei ed è in linea con quello di altri giochi del genere. Leggermente migliore, ma non di troppo.

Più specificatamente sono arrivati in fondo alla storia principale il 24,8% dei giocatori. Se la percentuale vi sembra molto bassa è perché probabilmente non sapete che la maggior parte dei giocatori abbandona i titoli che acquista prima di raggiungere la fine. Spesso molto prima. La percentuale fatta dal titolo di Sony Santa Monica non è male, se la si mette in prospettiva, ossia se si considera la sua natura open world e le tante attività secondarie, che richiedono molto tempo per essere affrontate.

Probabile che nelle prossime settimane il valore cresca, vuoi per l'aumento delle vendite, attualmente 5,1 milioni di copie dichiarate, vuoi per il maggiore tempo a disposizione dei giocatori per dedicarsi a God of War Ragnarok.

Guardando al Trofeo di Platino, ovviamente le cose peggiorano: è stato sbloccato soltanto dal 3,9% dei giocatori di Ragnarok. Considerando che uno degli obiettivi richiede di trovare tutti i premi sparsi per il mondo, molti potrebbero essersi accontentati dei titoli di coda, almeno per ora.

Come al solito, se volete più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di God of War Ragnarok.