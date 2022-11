Goodbye Volcano High è tornato, con nuove immagini e la promessa di aggiornamenti costanti

Gli sviluppatori di Goodbye Volcano High sono tornati attivi, dopo un lungo periodo di silenzio, che aveva portato molti a pensare che il gioco fosse stato cancellato. Invece questa sera, a sorpresa, la pagina Steam è stata aggiornata con delle nuove immagini ed è arrivato il tanto atteso annuncio ufficiale

Vediamo le immagini:

Per chi non lo conoscesse Goodbye Volcano High è un'avventura narrativa esclusiva console PS5, che uscirà anche su PC. Il gioco fu annunciato praticamente insieme alla console di Sony, per poi essere rinviato a data da destinarsi.

Dome mesi in cui non è stata pubblicata alcuna informazione in merito, lo studio di sviluppo KO_OP ha rotto gli indugi, chiesto scusa e annunciato che ora sarà più costante nella pubblicazione degli aggiornamenti.

Per il resto non c'è ancora una data d'uscita ufficiale e non è stata data alcuna spiegazione per la situazione. Le immagini di loro mostrano alcuni momenti di gioco, difficili da decodificare visto che se ne sa davvero poco. Sicuramente ci sarà musica e tanto colore.