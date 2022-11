TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 è ufficiale, verrà sviluppato da RaceWard Studio

TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 è stato annunciato in via ufficiale dal team italiano RaceWard Studio, che raccoglierà dunque il testimone da KT Racing per occuparsi di un franchise senz'altro affascinante, ispirato a una delle competizioni più pericolose e spettacolari di sempre.

Dopo aver realizzato RiMS Racing (qui la recensione), il creative director Marco Ponte e i suoi collaboratori proveranno dunque a dire la loro con il terzo episodio di una serie che all'esordio ha colpito per la sensazione di velocità e l'approccio, ma a cui finora è mancato qualcosa per spiccare.

"Dopo gli ottimi feedback che abbiamo ricevuto per RiMS Racing, siamo felici di poter mettere tutta la nostra esperienza al servizio di questo incredibile gioco di guida", ha dichiarato Ponte a poche ore dall'apertura della Milan Games Week 2022.

"Essendo un team di sviluppatori che nutrono così tanta passione per il motociclismo, ci rende orgogliosi poter creare un gioco ufficiale che ricrea un evento ritenuto leggendario dai fan di tutto il mondo."

Per il momento TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 non è stato mostrato né con trailer né con immagini, ma supponiamo che i materiali arriveranno nelle prossime ore.