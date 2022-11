Street Fighter 6, il cosplay di Cammy da missbrisolo flexa con violenza

Street Fighter 6 segnerà il ritorno di Cammy, la combattente inglese che piace ai Panda e non solo a loro, e missbrisolo ha pensato bene di dedicare al celebre personaggio il suo ultimo cosplay.

Bri si allena ormai da un po' e ha messo su dei muscoli, come dimostra la posizione scelta per la prima delle due foto che compongono il set. Per il resto, l'interpretazione è impeccabile come al solito.

Dicevamo però di Street Fighter 6, che non sarà pubblicato prima di aprile 2023 ma che avrete l'occasione di vedere in anteprima alla Milan Games Week 2022: se potete, fateci assolutamente un salto!

