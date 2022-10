Street Fighter 6 non sarà pubblicato prima di aprile 2023, lo svela il report finanziario

Capcom ha svelato il proprio report finanziario per l'anno attuale. Tramite questo, possiamo intuire che Street Fighter 6 non sarà pubblicato prima di aprile 2023.

La conclusione deriva da fatto che Capcom parla di un singolo grande gioco in uscita nella seconda metà dell'anno (fiscale), ovvero entro la fine di marzo 2023. Sappiamo che la compagnia fa riferimento a Resident Evil 4 Remake sarà pubblicato il 24 marzo 2023.

Questo significa che entro la fine di marzo 2023 non ci saranno altri giochi di primo piano pubblicati da Capcom e questo ci permette di affermare che Street Fighter 6 non sarà pubblicato almeno fino ad aprile 2023.

Non si tratta di una sorpresa particolarmente grande: già solo il fatto che la compagnia non abbia confermato una data di uscita precisa per Street Fighter 6 lascia intuire che la pubblicazione del gioco non è prevista per i primi mesi del 2023.

Ora però abbiamo una base un po' più concreta per ritenere che Street Fighter arriverà da aprile 2023 in poi. Questo è quanto possiamo dire per il momento.

Nello stesso report finanziario, Capcom ha svelato i guadagni dell'ultimo trimestre e ha indicato quanto hanno venduto le varie saghe della compagnia.