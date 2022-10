Elon Musk entra nella sede di Twitter con un lavandino, l'acquisizione è imminente

La formalizzazione dell'accordo per l'acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk sembrerebbe ormai imminente, come conferma anche un tweet dell'eccentrico miliardario accompagnato da un video che lo immortala mentre entra nel quartier generale del social network sorridente con in mano un lavandino. Sì, avete letto bene.

Si tratta di una gag ideata da Elon Musk per accompagnare il messaggio del tweet "Let that sink in!", (sink è traducibile in lavandino), una frase idiomatica che possiamo interpretare come un "fatevene una ragione", "abituatevi all'idea che sarò qui".

In seguito ha postato un secondo tweet che recita "oggi sto incontrando tante persone cool presso Twitter". Il magnate ha anche cambiato la descrizione del suo profilo con "Chief Twit", suggerendo che a breve diventerà proprietario di Twitter.

Del resto Musk è praticamente obbligato a confermare l'offerta di 44 miliardi di dollari per l'acquisto del social entro le 17:00 di domani, venerdì 28 ottobre. In caso contrario dovrà presentarsi in tribunale a causa della querela presentata da Twitter, in quanto aveva provato a tirarsi indietro dopo aver proposto l'offerta iniziale.

Alcune delle persone "cool" che incontrerà oggi Elon Musk per definire i dettagli dell'acquisizione potrebbero perdere il lavoro: stando a un report del Washington Post il magnate ha intenzione di tagliare il 75% del personale di Twitter, pari a circa 5.500 posti di lavoro.