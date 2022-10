Twitter, Elon Musk ha deciso di confermare l'offerta per l'acquisto del social network

Elon Musk ci ha (di nuovo) ripensato: l'imprenditore americano comprerà Twitter, e in tal senso ha confermato l'offerta che aveva fatto originariamente per l'acquisto del social network, ovverosia 54,20 dollari per azione.

Come senz'altro ricorderete, dopo aver avanzato questa stessa offerta, mesi fa, Musk ha detto di volerla ritirare avanzando una serie di perplessità sui numeri e gli utenti della piattaforma. Il dietrofront ha innescato una battaglia legale che però non sembrava essersi messa bene per il CEO di Tesla e SpaceX.

Da qui, pare, l'intenzione di tornare sui propri passi: riformulando l'offerta Elon Musk eviterà di doversi presentare in tribunale questo mese, in quanto probabilmente non in possesso delle prove a sostegno delle accuse nei confronti dell'attuale dirigenza del social network.

Certo, bisogna considerare che Musk si accinge a diventare il proprietario di una piattaforma che negli ultimi mesi ha letteralmente preso a cannonate, criticandone le regole e i meccanismi in più occasioni.

Vedremo in che maniera si concretizzerà questa acquisizione e quale sarà il responso del mercato azionario, in genere molto sensibile rispetto a questo tipo di risvolti.