Marvel's Midnight Suns: svelati gli eroi del Season Pass, ci sono anche Deadpool e Venom

2K e Firaxis hanno svelato i dettagli del Season Pass di Marvel's Midnight Suns, che include 4 DLC che verranno pubblicati dopo il lancio del gioco. Tra i contenuti c'è anche Deadpool, che ora potrà smetterla di tenere in ostaggio i canali social ufficiali del gioco.

Ognuno dei DLC introdurrà un nuovo eroe o anti-eroe della casa delle idee, ognuno caratterizzato dal suo peculiare set di abilità, in aggiunta a nuove missioni, un potenziamento dell'Abbazia e una selezione di nuove skin e outfit.

Di seguito i dettagli sugli eroi in arrivo con i DLC del Season Pass di Marvel's Midnight Suns:

DLC 1 - Nuove eroe: Deadpool Deadpool è un mercenario scurrile dal cuore d'oro e con un debole per la violenza estrema e per battute dissacranti che rompono il quarto muro.

DLC 2 - Nuovo eroe: Venom

Venom è la nemesi di Spider-Man e il boss del gioco principale, e nel DLC 2 si trasforma in un eroe giocabile, armato di tutti gli stessi attacchi simbionte che un tempo minacciavano l'esistenza dei Midnight Suns.

DLC 3 - Morbius

Morbius è uno degli originali Midnight Sons. Un affermato biochimico che si è trasformato in un vampiro tentando di curare una rara patologia del sangue di cui è affetto.

DLC 4 - Nuovo eroe: Storm

Storm è una mutante e un potente membro degli X-Men, capace di generare e manipolare a suo piacimento vento, fulmini, pioggia e altri eventi climatici.

Vi ricordiamo che Marvel's Midnight Suns sarà disponibile per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One dal 2 dicembre e in un secondo momento anche per Nintendo Switch. Nei giorni scorsi Deadpool si è impadronito dei canali social ufficiali del gioco proponendo delle idee bizzarre, come un crossover con God of War.