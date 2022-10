Deadpool propone un crossover con God of War per Marvel's Midnight Suns

Deadpool sta diventando negli ultimi giorni il portavoce di Marvel's Midnight Suns, il gioco strategico di Firaxis e 2K. Il personaggio ha "preso il controllo" dell'account Twitter del gioco e, con il solito tono comico e la possibilità di abbattere la quarta parete, sta chiedendo a gran voce di essere aggiunto al gioco. Inoltre, sta cercando un aiutante che gli faccia da secondo durante le missioni e, in mezzo a tutto questo, spunta anche God of War.

Più precisamente, tramite Twitter Cory Barlog di SIE Santa Monica Studio si è proposto come aiutante di Deadpool, sottolineando che dispone di un'ascia per combattere. In risposta al director di God of War (2018), l'account di Deadpool e Midnight Suns ha creato una piccola immagine cross-over dove un Barlog/Kratos trancia le armi di Deadpool con la propri ascia.

Non sappiamo se si tratti di un semplice scambio di battute che l'account del gioco ha sfruttato per farsi pubblicità, oppure se il tutto era stato organizzato da Santa Monica e da Firaxis, ma in ogni caso questo piccolo cross-over tra God of War e Marvel's Midnight Suns è divertente da immagine.

Notiamo anche che il tweet di Deadpool/Midnight Suns utilizza un gioco di parole: invece di scrivere "prenderemo a calci qualche culo", afferma "prenderemo a calci qualche ascia". In italiano non rende, ma in inglese è un gioco di parole tra "ass" e "axe", che suonano simili.

La presenza di Deadpool all'interno di Marvel's Midnight Suns non è ancora stata confermata, ma considerando l'insistenza sul personaggio crediamo che sia solo questione di tempo. Il team ha pubblicato anche un trailer dedicato.