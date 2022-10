Women's Football Summit: come FIFA 23 e i videogiochi aiutano il calcio femminile?

Nel cuore della capitale inglese, questa settimana si è tenuto un grandissimo evento dedicato al calcio femminile, che ne ha celebrato lo sviluppo, la crescita, ma soprattutto l'affermazione. La particolarità, però, è che questo non è stato organizzato da qualche figura istituzionale governativa, ma da una compagnia privata come EA Sports , che ha dato fondo a un budget astronomico per allestire una gigantesca festa a cui hanno partecipato diverse personalità di punta del mondo del calcio femminile e non solo. L'azienda statunitense è attivissima nel campo della promozione di questa disciplina sportiva, e non è un caso che FIFA 23 , l'ultimo calcistico pubblicato da Electronic Arts, includa sulla copertina accanto a Mbappè la stella del Chelsea femminile, Sam Kerr, presente anche lei a uno dei panel organizzati in occasione del Summit.

Può una bella serata in un magnifico centro congressi di Londra impattare sul futuro di un movimento sportivo e su quello delle tante atlete che lo rappresentano? Non siamo così ingenui da ritenerlo realmente possibile, ma dobbiamo ammettere che ci piacerebbe fosse così, anche perché a nostra memoria qualcosa come il Women's Football Summit di qualche giorno fa non lo avevamo davvero mai visto.

Il Women's Football Summit della scorsa settimana s'inserisce quindi in un contesto di grande impegno da parte dell'azienda statunitense, che sembra volenterosa ad investire sempre più risorse nello sviluppo del calcio femminile, come testimoniato da un paio di annunci che hanno ulteriormente impreziosito la serata. Il primo certifica ancora una volta come EA Sports sia attentissima nell'aggiornare le competizioni dei suoi calcistici alle ultime tendenze, non facendo alcuna distinzione di genere: a partire dai primi mesi del prossimo anno, FIFA 23 comincerà ad includere la licenza ufficiale delle fasi finali della UEFA Women's Champions League , il più importante torneo internazionale di club a livello europeo. Ciò implica che accanto alle squadre attualmente presenti del campionato inglese e francese, verranno introdotte anche tutte quelle che arriveranno alla fase ad eliminazione diretta della competizione.

Dobbiamo ammetterlo, EA Sports è stata un precursore del calcio femminile, anticipando per certi versi la grande esplosione che il movimento ha vissuto negli ultimi due anni. È dall'edizione 2016 infatti che su FIFA sono presenti le squadre femminili , ben prima che le piattaforme televisive nostrane cominciassero a trasmettere in diretta le partite dei principali campionati femminili europei. Quest'anno la serie calcistica di Electronic Arts ha compiuto degli ulteriori passi in avanti in direzione di una più equa rappresentanza delle atlete all'interno del gioco, affiancando alle nazionali le squadre di club della Barclays Women's Super League inglese e della D1 Arkema francese.

Elena “Hevnokat” Coriale: com’è essere una giocatrice professionista di FIFA?

Elena "Hevnokat" Coriale con la maglia del Genoa, la squadra con cui ha vinto due campionati LND eFemminile

L'unica intervista programmata per noi nell'ambito del Women's Football Summit era quella ad Andrea Ekblad che leggerete nel prossimo paragrafo, ma quando abbiamo incontrato Elena Coriale sullo showfloor dell'evento abbiamo pensato di raccogliere anche la sua testimonianza, dato il particolare percorso che ha vissuto in prima persona. Per chi non la conoscesse, Elena, in arte "Hevnokat", è una giocatrice professionista di FIFA, vincitrice per due volte della lega eFemminile, caster della eSerie A Tim e ora creator ufficiale di EA Sports.

Innanzitutto parlaci un po' di te, il tuo è uno di quei percorsi che meritano di essere raccontati ed ecco, nello specifico eravamo curiosi di sapere come ti è scattato l'interruttore che ha segnato il tuo passaggio alle competizioni professionistiche. Può capitare di scoprirsi dotati a un particolare videogioco, ma come si passa dall'essere un semplice amatore ad un professionista?

Credo che alla base ci sia anche una componente di personalità, io sono sempre stata molto competitiva e partecipo a tornei da quando ho 14 anni, forse è proprio la mentalità che mi ha spinto verso questo percorso. Per come sono fatta io, ho capito che potevo e volevo fare di più, quindi non mi bastava più fare degli ottimi risultati in modalità come Rivals e Weekend League, e confrontandomi con altri professionisti e con i miei amici ho capito che ero in grado di fare questo salto, questo passaggio successivo per mettermi alla prova, e da lì capire quello che poteva essere il mio futuro.

Il red carpet del Women's Football Summit è stato impreziosito dalla presenza della coppa ufficiale della UEFA Women's Champions League

Il calcio femminile si sta rapidamente diffondendo a una velocità che in pochi potevano immaginare, ma non possiamo dire lo stesso degli eSport femminili, che in Italia sono ancora più indietro rispetto ad altre parti del mondo a causa dell'arretratezza del nostro paese sul tema generale degli sport elettronici. Cosa serve secondo te al movimento eSportivo italiano, sia maschile che femminile, per crescere e lasciarsi indietro gli ostacoli che ne stanno rallentando lo sviluppo?

Quello che ripeto sempre è che sicuramente serve una maggiore unione proprio tra noi professionisti, quindi bisogna fare fronte comune per avvicinarci e farci valere dal punto di vista eSportivo, professionale e personale. Questo vale sia per quanto riguarda gli eSport del mondo maschile che femminile, poi è vero che in Italia siamo ancora un po' indietro rispetto a tanti altri paesi, ma stiamo lavorando duramente per raggiungere qualche progresso. Prendendo in considerazione la sola eSerie A, dall'ultima competizione abbiamo secondo me già alzato l'asticella, sia a livello di qualità che a livello di inclusione. Non solo i partecipanti non erano mai stai così bravi a livello di capacità personali, ma è stato inoltre alzato anche il montepremi, cosa che non è da sottovalutare perché gli investimenti sono importanti. Dobbiamo pensare che un professionista si allena, gioca tutti i giorni, per arrivare a raggiungere un suo obiettivo, quindi è anche giusto che alla fine venga ripagato per tutti questi sforzi.

Invece per quanto riguarda quella che doveva essere la promessa definitiva degli eSport, l'uguaglianza pad alla mano tra uomini e donne, c'è speranza secondo te nel futuro di vedere una eSerie A in cui i concorrenti competono senza alcuna distinzione di genere?

Dal mio personale punto di vista sì, sarebbe addirittura già possibile fare una eSerie A in cui sono coinvolte delle giocatrici donne, purtroppo esistono ancora degli attriti, delle barriere che ci impediscono di fare strada come meriteremmo. Abbiamo sempre qualcosa in più da dover dimostrare, dobbiamo costantemente sperare che dall'altra parte le persone riescano ad andare oltre quello che è il nostro aspetto. Quindi serve secondo me molta più inclusione da questo punto di vista, che però attenzione non è sinonimo di "ogni team deve avere una componente femminile", non dev'essere una quota rosa, dev'essere una cosa alla pari, meritocratica. Una ragazza, come un ragazzo, deve dimostrare il suo valore, portare avanti il suo percorso, e dimostrare di essere all'altezza di quelli che ad oggi partecipano alla eSerie A Tim, parliamo dei migliori giocatori in Italia e tra i migliori in Europa, quindi è un livello abbastanza alto da raggiungere.

Tutto il centro congressi è stato occupato da tantissime postazioni con PS5 e FIFA 23

A proposito di stereotipi e barriere, torniamo a te. Quando si parla di eSport e videogiochi in Italia la gente impazzisce, esattamente come quando si mettono insieme donne e pallone. Gli eSport calcistici femminili rischiano quindi di attirare i peggiori pregiudizi del pubblico, tu quali ostacoli hai dovuto affrontare per arrivare dove sei adesso?

Io, nello specifico, penso di averli vissuti tutti, qualsiasi cosa ti possa venire in mente a me è capitata, per noi è difficile perché come dicevo prima oltre a dover dimostrare la nostra bravura e di essere allo stesso livello dei giocatori maschi, ci sono tanti altri pregiudizi. Tante persone vedono in noi solo la classica "gamer girl" che non ha alcuna capacità necessaria per arrivare a un determinato livello. A me, ad esempio, è capitato che mi dissero che non ero io a giocare. Ho cominciato a competere da quando avevo 13/14 anni ad altri giochi, e questa è una cosa che è sempre successa, c'è sempre il fattore del dubbio, o non sei tu a giocare, o sei arrivata a un determinato traguardo grazie alle conoscenze o grazie a qualsiasi altro espediente. Per me non è stato facile superare tutto questo e mettermi in mostra davanti a tutti, però diciamo che l'ho fatto per un bene comune, perché penso che ad oggi servano figure come la mia per dimostrare che ci siamo anche noi e che anche noi possiamo fare qualcosa in più.

Secondo te, proprio a questo proposito, ma anche guardando un pochino più in là a livello di inclusione, è importante quello che ha fatto FIFA con le giocatrici e i campionati femminili? Potrà avere un impatto reale, su queste tematiche?

Sì, ha senza dubbio un impatto reale, è necessario organizzare e promuovere eventi e iniziative come queste per fare in modo di sensibilizzare il pubblico, i giocatori, le persone che guardano e vivono il calcio. Dobbiamo capire che ci sono delle componenti femminili che seguono il calcio, che giocano a FIFA, e che arrivano per giunta a competere. Eventi come il Women's Football Summit servono proprio a questo.

Il Women's Football Summit ha anche offerto del discreto intrattenimento, come questa postazione che permetteva di personalizzare la propria maglietta

Credi che la tua storia, il tuo percorso, possa spingere altre ragazze a seguire il tuo esempio?

Assolutamente, io nonostante le mie paure e le mie insicurezze cerco sempre di fare quel passaggio in più, sentirsi portavoce, che per me è assolutamente un onore, è importantissimo. Ai miei tempi avrei voluto veramente ci fosse una figura che combattesse per quelli che sono anche i miei diritti, che ci rappresentasse, e quindi anche se ci sono dei momenti no e tanti alti e bassi, cerco ovviamente di sforzarmi e di far capire a tante ragazze che non siamo più sole. Ormai iniziamo ad avere una voce abbastanza importante, e ogni piccolo passo per noi, per il movimento femminile, è in realtà un grandissimo passo.