Gotham Knights: il problema del matchmaking su PC riceverà una correzione presto

Alcuni giocatori di Gotham Knights per PC non riescono a utilizzare la modalità cooperativa del gioco perché ricevono continuamente errori di matchmaking. Lo sviluppatore del gioco, Warner Bros. Montreal ha recentemente confermato di aver identificato il problema e ha promesso che sarà presto risolto.

L'account Twitter ufficiale di Gotham Knights, come potete vedere poco sotto, ha confermato che il team di sviluppo è consapevole del problema di matchmaking su PC e che presto verrà risolto. Non si sa ancora se si tratterà di un fix back-end o di un aggiornamento che andrà scaricato.

Alcuni giocatori hanno detto che scambiando l'host o resettando il gioco a volte si risolve il problema, ma non è una soluzione permanente e c'è ancora la possibilità di trovarsi di fronte al suddetto errore durante la fase di matchmaking. Bisognerà quindi aspettare che Gotham Knights riceva la correzione ufficiale.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Gotham Knights offre un'esperienza action RPG a base open world che farà impazzire i fan dei personaggi DC, pur poggiando su presupposti narrativi controversi: esistono due universi videoludici in casa Warner Bros., ma in nessuno di essi Batman è vivo. Superato questo scoglio, la storia si rivela godibile e i personaggi ben scritti, il sistema di combattimento è un derivato del freeflow focalizzato sulle abilità e sulle peculiarità dei singoli eroi, la cooperativa diverte ma non appare imprescindibile. Ci sono tanti nemici e ottimi boss fight, nell'ambito di una struttura che sul fronte delle attività appare piuttosto tradizionale ma ricca di contenuti. Visivamente il gioco è uno spettacolo ma quando si muove barcolla, tradendo una serie di scelte tecniche che definire discutibili è poco: che peccato."