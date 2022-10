Steam: 30 milioni di utenti attivi in contemporanea, è il nuovo record assoluto di Valve

Come è possibile vedere tramite SteamDB, oggi - 23 ottobre 2022 - Steam ha infranto un nuovo record: ci sono oltre 30 milioni di utenti attivi in contemporanea sulla piattaforma di Valve.

Ancora più precisamente, al momento della scrittura si contano 30.032.005 utenti attivi in contemporanea e il numero è in crescita minuto dopo minuto. Si tratta di un record incredibile per Steam che negli anni è sempre più centrale per il mondo videoludico PC, pur essendosi dovuto confrontare con sempre più rivali come Epic Games Store.

Steam si era avvicinato ai 30 milioni di utenti attivi contemporaneamente nel maggio 2022, ma aveva mancato l'obiettivo per poche decine di migliaia di giocatori. Un precedente picco, di circa 24,5 milioni di utenti, si era registrato nel marzo 2020 in periodo Covid e delle prime quarantene. Nei mesi successivi il numero era calato significativamente, ma poi la crescita è ricominciata. Secondo i grafici di SteamDB, durante il periodo natalizio il numero di giocatori aumenta quindi è possibile che tra un paio di mesi le cifre attuali vengano sorpassate.

Il logo di Steam

A cosa stanno giocando però in questo momento questi 30 milioni di utenti? Sempre secondo le classifiche di SteamDB, i giochi più giocati al momento della scrittura sono:

CS: GO - 1.038.537 giocatori contemporanei Dota 2 - 742.821 giocatori contemporanei PUBG: Battlegrounds - 421.998 giocatori contemporanei Apex Legends - 316.081 giocatori contemporanei Lost Ark - 197.370 giocatori contemporanei GTA 5 - 160.253 giocatori contemporanei Wallpaper Engine - 107.922 utilizzatori contemporanei Naraka Bladepoint - 107.659 giocatori contemporanei Rust - 101.526 giocatori contemporanei Team Fortress 2 - 92.140 giocatori contemporanei

Diteci, state giocando anche voi su Steam in questo momento?