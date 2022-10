Persona 5 Royal: la versione PC nasconde contenuti non utilizzati, scoperti da un modder

Il porting per PC di Persona 5 Royal è finalmente arrivato e permette ai giocatori PC di godersi uno dei migliori JRPG degli ultimi anni. Inoltre, ci offre l'opportunità di scoprire qualche segreto sul gioco. Uno YouTuber e modder ha mostrato alcuni dei segreti che ha già scoperto, come ad esempio alcune versioni alternative dei menù di gioco e delle ambientazioni.

Queste scoperte provengono da Faz, che sta anche realizzando una mod "Royal's Cut", che mira a ripristinare tutti i contenuti tagliati in Persona 5 Royal.

C'è ad esempio una versione inutilizzata del protagonista, Joker, che faceva parte dell'Alpha 5 di Persona 5, secondo Faz. Il suo abbigliamento non sembra troppo diverso, ma sembra che indossi una specie di sciarpa con la sua uniforme scolastica. C'è anche una schermata del menù di avvio della beta di sviluppo di Persona 5 Royal, che sembra molto simile al prodotto finale.

Faz condivide anche alcuni primi concept art per Persona 5 Strikers (o Scramble in Giappone), un primo sguardo a un'immagine di sfondo in versione giorno e notte, e un aspetto molto diverso per l'interfaccia degli smartphone in Persona 5 Royal, che mostra il personaggio Akechi con un'immagine del profilo di un corvo.

Nel corso del tempo è possibile che vengano scoperti altri dettagli su Persona 5 Royale, come magari nemici, boss o anche aree non utilizzate nella versione finale.

Il gioco, su PC, è già un successo: infatti Persona 5 Royal ha battuto Persona 4 Golden su Steam per numero di giocatori contemporanei.