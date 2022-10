Persona 5 Royal batte Persona 4 Golden su Steam per numero di giocatori contemporanei

Ottimo lancio per Persona 5 Royal su Steam, che non solo ha raggiunto le prime posizioni della classifica dei giochi più venduti, ma ha fatto anche meglio di Persona 4: Golden per numero di giocatori collegati contemporaneamente.

Persona 4: Golden ha avuto un picco massimo di giocatori di 29.984, mentre Persona 5 Royal è arrivato a 31.133, stando ai numeri riportati da SteamDB. La cifra non surclassa quella del precedente capitolo, ma bisogna considerare che stiamo parlando di un gioco di ruolo giapponese, genere amato ma non proprio di massa, quindi anche un sorpasso di poche migliaia di utenti è un dato rilevante per valutare il successo o meno di un gioco, considerando anche che Persona 5 Royal è disponibile da anni su PS4.

Per confronto, Tales of Arise, uno dei JRP di maggior successo su Steam, ha raggiunto un picco di più di 60.000 giocatori contemporanei. Il gioco di Bandai Namco è stato però lanciato in contemporanea alle altre piattaforme ed è figlio anch'esso di un franchise molto amato dagli appassionati del genere.

Se volete saperne di più, leggete la nostra recensione di Persona 5 Royal per Nintendo Switch.