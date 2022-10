Offerte Amazon: LEGO Marvel Sanctum Sanctorum di Doctor Strange al prezzo minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un set LEGO dedicato al Sanctum Sanctorum di Doctor Strange del mondo Marvel, con le minifigure di vari eroi. Lo sconto è di 69.99€, ovvero del 28%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo, oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo set LEGO è di 249.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Questo set LEGO del Sanctum Sanctorum propone 2708 pezzi. Permette di creare l'iconica residenza del Dottor Strange, un edificio modulare a 3 piani. L'ultimo piano ospita il museo delle collezioni mistiche, in cui sono presenti il mantello della Levitazione, un forziere, una lancia, 2 asce e uno scudo, oltre ad altri oggetti magici. Al piano intermedio c'è una biblioteca con 2 sedie, una lampada e un portale nascosto da una porta, con tessere per 3 differenti dimensioni, che possono essere cambiate usando le leve sul retro dell'edificio. Il piano terra ha una scala, una laurea in medicina appesa al muro e una poltrona verde; le pareti del modello possono essere riconfigurate per mostrare un poster di Capitan America, Gargantos o un portale vuoto. Include anche le seguenti minifigure LEGO Marvel: Doctor Strange, Wong, Iron Man, Spider-Man, Fauce d'Ebano, Mordo, Sinister Strange, Zombie Strange e Scarlet, oltre a una serie di accessori originali e armi.

