Epic Games Store: giochi gratis del 27 ottobre 2022 annunciati ufficialmente

Sono stati annunciati i giochi gratis per PC dell'Epic Games Store della prossima settimana. Dal 27 ottobre 2022 potrete scaricare gratuitamente Saturnalia e Warhammer 40,000: Mechanicus.

Saturnalia è un avventura survival horror ambientata in Sardegna, in cui giocheremo nei panni di un gruppo di personaggi ed esploreremo un villaggio isolato dove si tiene un antico rituale, le cui strade labirintiche cambieranno ogni volta che andremo incontro a un game over. Il gioco debutterà proprio il 27 ottobre, dunque si tratta di un regalo sicuramente gradito. Nel frattempo ecco il nostro provato di Saturnalia.

"Un gioco ispirato e fortemente influenzato dal folclore della Sardegna, una regione italiana dalla cultura e dalle tradizioni uniche, in cui potrai vestire i panni di quattro personaggi e scoprire le loro storie che si intrecciano profondamente e che li legano alle misteriose tradizioni di un antico villaggio." "Il villaggio è composto da un dedalo di viuzze tutte diverse tra loro e il tuo compito sarà esplorare e risolvere i misteri del gioco praticamente senza guida. La tua arma? Una scatola di fiammiferi..."

"Dopo la morte potrai osservare il villaggio acquisire una nuova forma. Risolvi enigmi, apri varchi verso nuove aree utilizzando gli strumenti e gli oggetti che trovi lungo il percorso e sblocca i vari tasselli della trama con personaggi diversi, ognuno in grado di adattarsi a un determinato aspetto dell'esplorazione e dell'indagine."

"Con un numero limitato di fiammiferi per contrastare l'avanzare dell'oscurità, riuscirai a trovare la strada giusta attraverso la nebbia e a scoprire la verità? Oppure verrai divorato dai segreti gelosamente custoditi da questo misterioso villaggio?"

Warhammer 40,000: Mechanicus è uno stategico a turni in cui assumeremo il comando dell'esercito più tecnologicamente avanzato dell'Imperium, l'Adeputs Mechanicus. Se volete saperne di più ecco la nostra recensione di Warhammer 40.000 Mechanicus.

"Assumi il controllo dell'esercito più tecnologicamente avanzato dell'Imperium, l'Adeptus Mechanicus. Come Magos Dominus Faustinius, guiderai la spedizione sul recentemente riscoperto pianeta dei Necrons della Silva Tenebris. Personalizza la tua squadra, gestisci le risorse, scopri tecnologie da lungo tempo dimenticate e controlla ogni azione dei tuoi Tecnopreti."

"Ogni tua decisione plasmerà la missione e deciderà il destino delle truppe al tuo comando, in oltre 50 missioni realizzate con cura. Scegli con attenzione il tuo percorso, per il bene dell'Imperium."

Che ne pensate dei giochi gratis in arrivo su Epic Games Store la prossima settimana? Fatecelo sapere nei commenti.

Se ancora non li avete scaricati, ecco i giochi gratuiti per PC disponibili da oggi, 20 ottobre 2022, su Epic Games Store.