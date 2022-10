Digimon World: Next Order annunciato per Nintendo Switch

Bandai Namco e B.B. Studio hanno annunciato che Digimon World: Next Order arriverà anche su Nintendo Switch con una versione realizzata ad hoc per la console portatile. La data di uscita in Giappone è fissata per il 22 febbraio 2023, mentre per il momento non ci sono indicazioni sul lancio in Nord America ed Europa.

Stando alle prime informazioni condivise dal publisher giapponese, la versione Switch di Digimon World: Next Order include una "Beginner Mode" che supponiamo offrirà un livello di difficoltà più basso e meccaniche semplificate. Sarà inclusa anche la funzionalità "corsa" di cui non sono stati svelati ulteriori dettagli, ma immaginiamo permetterà ai giocatori di muoversi più velocemente negli scenari di gioco.

Digimon World: Next Order, un'immagine della versione PS4

Digimon World: Next Order è uscito nel 2017 in Europa per PS4 e PS Vita. Si tratta di un gioco di ruolo di stampo giapponese con combattimenti in tempo reale e meccaniche da monster breeding, con il giocatore che dovrà allenare e soddisfare i bisogni dei suoi mostriciattoli digitali.

Il gioco ripropone in chiave moderna le meccaniche dell'originale Digimon World per PSX, con la differenza principale è che in questa iterazione il giocatore sarà accompagnato da due Digimon differenti. Se volete saperne di più vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Digimon World: Next Order.