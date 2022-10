Final Fantasy 16: nuove immagini e dettagli sui Dominanti di Bahamut e Odino

Square Enix ha aggiornato il sito ufficiale di Final Fantasy 16 con informazioni inedite su Dion Lesage e Barnabas Thalmr, i due Dominanti apparsi nel trailer Ambizione. Il portale Gematsu inoltre ha pubblicato una serie di nuove immagini tratte dall'ultimo filmato, che potrete visualizzare nella galleria qui sotto.

Oggi è una giornata ricca di novità per fan della serie Square Enix. La compagnia giapponese infatti ha pubblicato il nuovo trailer Ambizione di Final Fantasy 16, mentre il producer Naoki Yoshida ha svelato che lo sviluppo del gioco è ormai nelle fasi conclusive, con il team di sviluppo che sta apportando gli ultimi ritocchi ed eliminando i bug dal codice di gioco.

Come accennato in apertura, Square Enix ha aggiornato portale ufficiale di Final Fantasy 16 con nuovi dettagli su Dion Lesage e Barnabas Thalmr, che abbiamo riportato di seguito. Parliamo in entrambi i casi di Dominanti, rispettivamente di Bahamut e Odino, e dunque dei potenziali nemici da abbattere lungo il cammino vendicativo intrapreso dal protagonista Clive Rosfield.

Dion Lesage

"Principe del Sacro Impero di Sanbreque e capo dell'ordine più nobile e temuto dei cavalieri: i dragoni. Dion è amato e rispettato dal popolo e dalle truppe, anche per le numerose volte in cui ha cambiato le sorti della battaglia in loro favore. Canzoni sull'eroismo del principe guerriero e sul suo Eikon, Bahamut, il Re dei Draghi, sono sempre sulle labbra e sui liuti dei bardi di Sanbreque. Ma nell'Impero non va tutto bene, e le ombre che si stanno addensando potrebbero arrivare a soffocare persino la luce di Bahamut..."

Barnabas Thalmr

"Arrivato sulle coste di Cineria come viandante privo di terre e di titoli, Barnabas ha ottenuto il regno grazie alla sua abilità con la spada. Quando gli uomini bestia locali si rivoltarono contro il suo governo, Barnabas invocò il potere del proprio Eikon, Odino, per sedare la loro ribellione praticamente da solo, portando tutto il continente orientale sotto lo stendardo waloediano. Ora ha un esercito e una flotta che rivaleggiano con quelle di tutti i regni di Valisthea, ma è sempre il re a scendere in campo dove gli scontri sono più accesi, in sella al suo destriero spettrale e intento a falciare i nemici con la sua leggendaria lama nera o a osservare il caos della battaglia con un macabro barlume di fascino negli occhi."

Final Fantasy 16 sarà disponibile su PS5 nel corso dell'estate 2023.