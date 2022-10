Final Fantasy 16, il trailer "Ambition" presenta scenari e personaggi del gioco

Final Fantasy 16 è finalmente protagonista di un nuovo trailer intitolato "Ambition", che presenta scenari e personaggi del nuovo capitolo della serie targata Square Enix, in uscita in esclusiva su PlayStation 5 nell'estate del 2023.

Erano dunque fondate le voci che parlavano di un nuovo trailer imminente per Final Fantasy 16, così come la descrizione del video, che mette in mostra anche stavolta le straordinarie ambizioni tecniche e artistiche del gioco prodotto da Naoki Yoshida.

Nel filmato vediamo infatti una carrellata dei regni che avremo modo di visitare durante la campagna di Final Fantasy 16, nonché dei vari personaggi con cui potremo interagire e naturalmente dei protagonisti dell'avventura.

"Chi reclamerà la loro luce morente? Basterà una singola scintilla a rovesciare gli equilibri dei regni? Sorgerà una nuova ombra che ricadrà sui Dominanti, rendendo il loro fato oscuro come la notte", si legge nella descrizione ufficiale del trailer.

"Sono trascorsi 1.500 anni dalla caduta dei nostri antenati. E da allora Valisthea sta morendo lentamente. Mentre il giorno cede il passo al tramonto, l'oscurità si espande. La fiamma della Madre è solo un barlume. I margini muoiono e la gente si affolla intorno ai Cristalli Madre."