Marathon, Bungie vuole riportare in vita la serie sparatutto con un nuovo gioco?

Bungie avrebbe intenzione di rilanciare la serie sparatutto Marathon con un nuovo gioco, stando a quanto riportato in un leak. Il titolo si presenterebbe come uno shooter cooperativo per tre giocatori basato su meccaniche di estrazione.

Le ultime notizie sul franchise risalgono a oltre dieci anni fa, quando Bungie ha rinnovato i diritti su Marathon per poi pubblicare gli episodi originali in forma gratuita sui dispositivi mobile. Ebbene, il nuovo progetto sarebbe al momento in lavorazione e in uno stadio pre-alpha.

Secondo i primi dettagli del leak, il nuovo Marathon riprenderebbe la formula vista in altri sparatutto del genere in cui si sceglie una missione e un equipaggiamento, ci si lancia nella mappa, si completa l'incarico di turno e poi si viene estratti. Oppure si finisce uccisi perdendo tutto il loot.

Marathon, un artwork ufficiale relativo alla serie

Bungie avrebbe intenzione di gestire il progetto come un live service molto ricco e aggiornato costantemente, con ricompense stagionali e progressione al centro dell'esperienza. Si tratterebbe peraltro del primo gioco diverso da Destiny per lo studio da oltre dieci anni.

L'originale Marathon è stato pubblicato nel 1994 e ha potuto contare su due sequel, riscuotendo un buon successo di pubblico. Bungie ha sempre pensato di poter rilanciare il brand a un certo punto, e pare che finalmente qualcosa si stia muovendo...