Classifica giapponese: Splatoon 3 sempre primo, Dragon Ball: The Breakers settimo

La classifica giapponese dal 10 al 16 ottobre vede Splatoon 3 ancora saldo in testa e l'unica new entry della settimana, Dragon Ball: The Breakers in versione Nintendo Switch, accontentarsi della settima posizione.

[NSW] Splatoon 3 - 97,071 (3,118,118) [NSW] Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline - 11,1145 (199,927) [NSW] NieR: Automata The End of YoRHa Edition - 9,672 (39,890) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe - 7,337 (4,873,017) [NSW] Minecraft - 6,941 (2,821,843) [NSW] Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival - 5,685 (52,358) [NSW] Dragon Ball: The Breakers - 5,312 (New) [NSW] Nintendo Switch Sports - 4,609 (754,799) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate - 3,856 (4,992,703) [PS4] Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline - 3,697 (70,841)

Una situazione prevedibile, se consideriamo che Splatoon 3 è il gioco più venduto del 2022 in Giappone e ha superato senza problemi i 3 milioni di copie, contribuendo a monopolizzare ancora una volta la top 10 con nove posizioni su dieci legate alla console ibrida Nintendo.

Nintendo Switch modello OLED - 24,229 (2,786,690) PlayStation 5 - 18,691 (1,723,499) Nintendo Switch - 17,610 (18,781,043) Xbox Series S - 3,082 (203,243) PlayStation 5 Digital Edition - 1,606 (275,623) Nintendo Switch Lite - 1,490 (4,901,174) Xbox Series X - 469 (164,596) New Nintendo 2DS XL (incluso 2DS) - 113 (1,188,975) PlayStation 4 - 11 (7,819,919)

Anche lato hardware il predominio Nintendo viene confermato, con Switch OLED in prima posizione seguito da PS5, Nintendo Switch Standard e Xbox Series S. Le cifre in questo caso sono un po' più basse del solito, forse per i ben noti problemi di reperibilità che tornano a farsi sentire.