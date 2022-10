Splatoon 3 è il gioco più venduto del 2022 in Giappone, batte tutti

Splatoon 3 è un successo a livello mondiale ma lo è ancora di più in Giappone. Tramite un report finanziario per il territorio nipponico scopriamo che a settembre 2022 il gioco di Nintendo Switch è diventato il più venduto, non solo del mese ma dell'intero anno.

Precisamente, Splatoon 3 ha venduto nel solo Giappone più di 4 milioni di copie, considerando sia quelle in formato fisico che quelle in formato digitale. Questo significa che in un solo mese ha sconfitto l'intera concorrenza. Inoltre, i dati sono aggiornati al 2 ottobre 2022, questo significa che al momento della scrittura di questa notizia probabilmente il numero effettivo è ancora più alto.

Parlando unicamente dei dati fisici, nel solo mese di settembre 2022, Splatoon 3 ha venduto 2,9 milioni di copie, battendo Leggende Pokémon: Arceus che ha venduto 2,295 milioni di copie fisiche dall'uscita alla fine di settembre 2022. Si tratta di un risultato incredibile per un'esclusiva, considerando anche che parliamo di un solo mercato.

Nintendo Switch è un successo straordinario in Giappone, questo lo sappiamo bene, ma i dati di Splatoon 3 sono incredibili. Nel territorio nipponico l'apprezzamento per Splatoon 3 è notevole e questi dati solo in realtà solo una riconferma, visto che al momento del lancio Splatoon 3 è diventato il gioco venduto più rapidamente di Switch da sempre in Giappone nel weekend di lancio.

Dovremo vedere se Pokémon Scarlatto e Violetto saranno in grado di fare meglio.